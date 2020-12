Grande Fratello, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni indaga sul televoto (Di venerdì 18 dicembre 2020) L'Agcom ha fatto sapere che attuerà le dovute verifiche per quanto riguarda i presunti televoti falsati al GF Vip. Gf Vip, i televoti falsati: interviene l’Agcom su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 18 dicembre 2020) L'Agcom ha fatto sapere che attuerà le dovute verifiche per quanto riguarda i presunti televoti falsati al GF Vip. Gf Vip, i televoti falsati: interviene l’Agcom su Notizie.it.

AGCOMunica : #agcom Nota su #televoto Grande Fratello Vip #GFvip #GrandeFratello - davidefaraone : Ma il portavoce del Presidente del Consiglio che invia la geolocalizzazione dalla Libia da una base segreta l’ha ca… - trash_italiano : #GFVIP, Cristiano Malgioglio parla dei contratti: 'tu quante puntate hai?', la regia stacca ma è bufera - SherylCominato : @Fabiola89442491 E poi diciamocela tutta se davvero il televoto è controllato come dicono, non so quanto convenga a… - fumodasolo : ho dato il grande gatsby a mio fratello perché voleva leggerlo e me l'ha ridato con due pagine strappate???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, Giulia Salemi "senza intimo". La clamorosa voce sulla gelosia per la Gregoraci LiberoQuotidiano.it Il comunicato del Grande Fratello: squalifica in vista per Filippo Nardi?

Il Grande Fratello Vip ha annunciato che prenderà un severo provvedimento contro uno dei concorrenti del reality show.

Grande Fratello Vip 5, il televoto nel mirino dell'AGCOM: avviata un'istruttoria per presunte irregolarità

L'AGCOM ha avviato un'istruttoria per presunte irregolarità nel sistema di televoto del Grande Fratello Vip 5, facendo fronte alle proteste dei telespettatori. Il Grande Fratello Vip 5 continua a far ...

Il Grande Fratello Vip ha annunciato che prenderà un severo provvedimento contro uno dei concorrenti del reality show.L'AGCOM ha avviato un'istruttoria per presunte irregolarità nel sistema di televoto del Grande Fratello Vip 5, facendo fronte alle proteste dei telespettatori. Il Grande Fratello Vip 5 continua a far ...