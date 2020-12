Granblue Fantasy Relink: un lungo video di gameplay in 4K e tante nuove foto (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il 13 dicembre vi abbiamo mostrato il video integrale della Granblue Fantasy Fes 2020, durante la quale è stato presentato anche un gameplay di 23 minuti di Granblue Fantasy Relink, uno dei JRPG più attesi del prossimo futuro. Ora lo stesso video gameplay è disponibile in un più pratico formato stand-alone, con risoluzione 4K e sottotitoli in inglese opzionali: un ottimo modo per dare un'occhiata da vicino al titolo. A contribuire a soddisfare un po' la propria curiosità di nuovi e vecchi fan del franchise ci sono anche diverse nuovi screenshot, che mostrano il gioco in azione ma anche la grafica e l'impostazione dei menù: qui potete ammirare la gallery. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il 13 dicembre vi abbiamo mostrato ilintegrale dellaFes 2020, durante la quale è stato presentato anche undi 23 minuti di, uno dei JRPG più attesi del prossimo futuro. Ora lo stessoè disponibile in un più pratico formato stand-alone, con risoluzione 4K e sottotitoli in inglese opzionali: un ottimo modo per dare un'occhiata da vicino al titolo. A contribuire a soddisfare un po' la propria curiosità di nuovi e vecchi fan del franchise ci sono anche diverse nuovi screenshot, che mostrano il gioco in azione ma anche la grafica e l'impostazione dei menù: qui potete ammirare la gallery. Leggi altro...

Lollowitz : RT @Eurogamer_it: #GranblueFantasy Relink: un lungo video gameplay in 4K e tante nuove foto - Eurogamer_it : #GranblueFantasy Relink: un lungo video gameplay in 4K e tante nuove foto - lisa_moula : @_POPPYTHEPUPPY c granblue fantasy l'autre hahah - AkibaGamers : Cygames ha rilasciato un brave diario degli sviluppatori dedicato al gameplay di GRANBLUE FANTASY Relink, in arrivo… - GamingTalker : Granblue Fantasy Relink, pubblicato un nuovo video gameplay -

Ultime Notizie dalla rete : Granblue Fantasy Granblue Fantasy: Relink, video gameplay in 4K e immagini Multiplayer.it Granblue Fantasy Relink: un lungo video di gameplay in 4K e tante nuove foto

Il 13 dicembre vi abbiamo mostrato il video integrale della Granblue Fantasy Fes 2020, durante la quale è stato presentato anche un gameplay di 23 minuti di Granblue Fantasy Relink, uno dei JRPG più a ...

GRANBLUE FANTASY Relink: nuove immagini e dettagli sul gameplay

Cygames ha rilasciato un brave diario degli sviluppatori dedicato al gameplay di GRANBLUE FANTASY Relink, in arrivo nel 2022 su PS5 e PS4.

Il 13 dicembre vi abbiamo mostrato il video integrale della Granblue Fantasy Fes 2020, durante la quale è stato presentato anche un gameplay di 23 minuti di Granblue Fantasy Relink, uno dei JRPG più a ...Cygames ha rilasciato un brave diario degli sviluppatori dedicato al gameplay di GRANBLUE FANTASY Relink, in arrivo nel 2022 su PS5 e PS4.