Governatori leghisti | Siamo preoccupati da ritardi e incertezze

Alcuni governatori della Lega hanno firmato un documento contro il governo dopo il rinvio del Cdm sul nuovo dpcm di Natale.

Covid Misure per le feste, oggi si decide. E c'è il nodo negozi

L’ipotesi più severa è la zona rossa nazionale nei festivi, ma il premier è contrario. La più probabile: arancione tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, con coprifuoco anticipato ...

