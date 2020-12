Gorizia e Nova Gorica saranno la Capitale europea della cultura 2025 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Quando l'annuncio è arrivato, un boato si è alzato in piazza della Transalpina, dove si erano radunati gli abitanti di Gorizia e Nova Gorica. Le due cittadine di confine, divise oltre 70anni fa, saranno infatti la Capitale europea della cultura 2025. Dopo la conferma comunicata dal Comitato sloveno, i due sindaci Rodolfo Ziberna e Klemen Miklavic hanno celebrato la notizia con un abbraccio. In lizza erano rimaste anche Lubiana, Pirano e Ptuj. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 18 dicembre 2020) Quando l'annuncio è arrivato, un boato si è alzato in piazzaTransalpina, dove si erano radunati gli abitanti di. Le due cittadine di confine, divise oltre 70anni fa,infatti la. Dopo la conferma comunicata dal Comitato sloveno, i due sindaci Rodolfo Ziberna e Klemen Miklavic hanno celebrato la notizia con un abbraccio. In lizza erano rimaste anche Lubiana, Pirano e Ptuj.

ItalyinEU : Nova Gorica ???? e Gorizia ???? sono la Capitale ???? della cultura 2025 Nova Gorica ???? in Gorizia ???? sta ???? prestolnica… - ivanscalfarotto : Congratulazioni vivissime a Nova Gorica ???? e Gorizia ???? per la nomina a Capitale Europea della #Cultura2025. Gori… - TgrRaiFVG : ?? Gorizia e Nova Gorica saranno Capitali Europee della Cultura per il 2025. - ViaggiareSlow : RT @FVGlive: E' arrivato il verdetto tanto atteso: Nova Gorica - Gorizia, insieme, capitale europea della #cultura 2025!!! L'unione transfr… - ST09972061 : RT @staff_M_Fedriga: E' ufficiale: Gorizia e Nova Gorica capitale europea della cultura 2025.Un grande risultato x @regioneFVGit e una fant… -