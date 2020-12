Golf | CME Group Tour Championship | ottimo avvio per Lexi Thompson

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Il calendario LPGAfa tappa a Naples in Florida per la diciottesima e ultima gara stagionale, dove le migliori giocatrici del globo si stanno dando battaglia nel CME. La leader per il momento è, che con il punteggio di 65 (-7) colpi ha preceduto la danese Nanna Koerstz Madsen (66, -6), e la coreana Sei Young Kim con 67 (-5), terza insieme a Megan Khang e Caroline Masson. In difficoltà Danielle Kang e Inbee Park, tra le favorite alla vigilia ma solamente al 24° posto con 71 (-1). Non sono presenti italiane. SportFace.