Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dall'allarme coronavirus. La situazione vede la Lega sempre primo partito in crescita, come crescono tutti i partiti di centrodestra. Dall'altra parte i partiti di governo pagano le polemiche interne. Cala in maniera evidente la fiducia verso il governo Conte. Le persone che hanno giudizi positivi sono scesi al 33% mentre il 57% dà un giudizio negativo. Addirittura in un ipotetico voto scolastico sulla gestione della seconda ondata il premier scende ancora sotto la sufficienza, finendo a 5,5. Non solo. Per quanto riguarda il Recovery Fund solo il 22% degli intervistati si dice fiducioso in merito all'utilizzo dei soldi e dei progetti legati al grande progetto ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi Gli ultimi due animali lasciano lo zoo pakistano in cui Cher ha salvato l’elefante più solo al mondo greenMe.it Debiti della pubblica amministrazione, meno del 30% degli enti rispetta le scadenze. Ritardi gravi in un caso su 5, in calo quelli delle Asl

Un paradosso che rappresenta solo l’ultimo capitolo di una saga che nessun governo è ... raddoppiati per i fornitori nella sanità). Tutti gli altri hanno versato il dovuto in ritardo. Il peggior ...

Scarperia e i migliori cento anni Un appuntamento con la storia

di Francesco Querusti Buon compleanno Scarperia. Anniversario davvero speciale per il glorioso sodalizio mugellano che festeggia i 100 anni. Nato nel 1920 il club gialloblù ha vissuto periodi ricchi d ...

