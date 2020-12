Giulio Todrani: il concorrente di The Voice Senior è il padre di una famosa cantante – scopri chi è (Di venerdì 18 dicembre 2020) Giulio Todrani è uno dei concorrenti di The Voice Senior, fortunato programma di Rai Uno che è giunto alla semifinali. Stasera, venerdì 18 Dicembre, vedremo appunto la semifinale e domenica live su Rai Uno la finale. The Voice Senior è condotto da Antonella Clerici ed i giudici sono Al Bano e Jasmine Carrisi, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Giulio Todrani è uno dei concorrenti, ed è anche il padre della famosissima cantante Giorgia. Durante l’esibizione a The Voice Senior, nei confronti della figlia Todrani ha affermato: “A Giorgia gli ho fatto fare una grande gavetta, ha cominciato con me a 16 anni e lei faceva i cori per Juli & Julie, è cominciata ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 dicembre 2020)è uno dei concorrenti di The, fortunato programma di Rai Uno che è giunto alla semifinali. Stasera, venerdì 18 Dicembre, vedremo appunto la semifinale e domenica live su Rai Uno la finale. Theè condotto da Antonella Clerici ed i giudici sono Al Bano e Jasmine Carrisi, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè.è uno dei concorrenti, ed è anche ildella famosissimaGiorgia. Durante l’esibizione a The, nei confronti della figliaha affermato: “A Giorgia gli ho fatto fare una grande gavetta, ha cominciato con me a 16 anni e lei faceva i cori per Juli & Julie, è cominciata ...

DonnaGlamour : Giulio Todrani: scopri chi è il cantante di The Voice Senior con una figlia famosissima - camillerifern : @THEVOICE_ITALY @_GigiDAlessio_ @CLEMENTINOIENA @LoredanaBerte Per me la squadra più forte è quella di Loredana: Er… - CCoelho43348723 : Ma Giulio Todrani... Non è il padre di Giorgia ?????????comunque bravissimo davvero #TheVoiceSenior - pretacouchemar : Allora, ricapitolando: Alan Farlington (prima puntata) Giulio Todrani (seconda puntata) Massimo (terza puntata) Loredana può vincere. -

