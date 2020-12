Giulio Todrani: chi è il concorrente di The Voice Senior? – FOTO (Di venerdì 18 dicembre 2020) Giulio Todrani è uno dei concorrenti di The Voice Senior, che stasera andrà in onda su Rai Uno a partire dalle 21:25 e sarà condotto da Antonella Clerici. Il fortunato talent over sessanta è giunto alla fase delle semifinali. Giulio Todrani nasce a Roma nel 1943. Grandissimo appassionato di musica, fin da subito mostra interesse nei confronti della musica. Nel 1974 inizia la sua carriera con Angela Cracchiolo nel duo Juli (Giulio) & Julie (Angela), pubblicando diversi dischi sotto la casa discografica italiana Yep e riscuotendo un discreto successo.Todrani passa poi a un lavoro individuale, ma nel 1985 ritorna a lavorare con la Cracchiolo. Nel 1989 vediamo i due separarsi definitivamente. Nel 1991 l’artista fonda il gruppo musicale Io vorrei la ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 dicembre 2020)è uno dei concorrenti di The, che stasera andrà in onda su Rai Uno a partire dalle 21:25 e sarà condotto da Antonella Clerici. Il fortunato talent over sessanta è giunto alla fase delle semifinali.nasce a Roma nel 1943. Grandissimo appassionato di musica, fin da subito mostra interesse nei confronti della musica. Nel 1974 inizia la sua carriera con Angela Cracchiolo nel duo Juli () & Julie (Angela), pubblicando diversi dischi sotto la casa discografica italiana Yep e riscuotendo un discreto successo.passa poi a un lavoro individuale, ma nel 1985 ritorna a lavorare con la Cracchiolo. Nel 1989 vediamo i due separarsi definitivamente. Nel 1991 l’artista fonda il gruppo musicale Io vorrei la ...

