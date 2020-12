Giulia Salemi ha chiesto un farmaco anoressizzante al GF Vip? Rosalinda sconvolta (VIDEO) (Di venerdì 18 dicembre 2020) Giulia Salemi ha chiesto dei farmaci anoressizzanti nella Casa del Grande Fratello Vip? Rosalinda Cannavò insieme a Dayane Mello ha scoperto il fattaccio rimanendo sotto choc per la sua passata esperienza nel drammatico tunnel dell’anoressia. L’indiscrezione arriva dal mio amatissimo Very Inutil People che ne ha condiviso anche la clip “incriminata”. Giulia Salemi ha chiesto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 18 dicembre 2020)hadei farmaci anoressizzanti nella Casa del Grande FratelloCannavò insieme a Dayane Mello ha scoperto il fattaccio rimanendo sotto choc per la sua passata esperienza nel drammatico tunnel dell’anoressia. L’indiscrezione arriva dal mio amatissimo Very Inutil People che ne ha condiviso anche la clip “incriminata”.ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Giulia Salemi ha chiesto un farmaco anoressizzante al Grande Fratello Vip? Rosalinda Cannavò sconvolta si confida con Dayane Mello, il video.

