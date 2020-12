Giulia Salemi al GF Vip, il pubblico non può crederci: “Cerca sempre il suo pen*”. Bufera (Di venerdì 18 dicembre 2020) Anche Giulia Salemi nella Bufera a poco dalla nuova diretta del GF Vip. Diretta che si preannuncia “bollente” e non solo per i 4 nuovi vipponi pronti a entrare e una eliminazione tra altri 4 vipponi veterani e amatissimi dal pubblico come Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Giacomo Urtis e Cristiano Malgioglio. Sono giorni che i telespettatori del reality chiedono a gran voce la squalifica di Filippo Nardi che, da quando è ri-entrato dalla famosa porta rossa si è reso protagonista di esternazioni a dir poco pesanti, soprattutto nei confronti di Maria Teresa Ruta. Anche la figlia della conduttrice, Guenda Goria, è intervenuta su questo argomento a mezzo social, dove si è detta esterrefatta per come stanno trattando la madre, che si prodiga sempre per tutti. (Continua dopo la foto) E per molti sarebbe ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) Anchenellaa poco dalla nuova diretta del GF Vip. Diretta che si preannuncia “bollente” e non solo per i 4 nuovi vipponi pronti a entrare e una eliminazione tra altri 4 vipponi veterani e amatissimi dalcome Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Giacomo Urtis e Cristiano Malgioglio. Sono giorni che i telespettatori del reality chiedono a gran voce la squalifica di Filippo Nardi che, da quando è ri-entrato dalla famosa porta rossa si è reso protagonista di esternazioni a dir poco pesanti, soprattutto nei confronti di Maria Teresa Ruta. Anche la figlia della conduttrice, Guenda Goria, è intervenuta su questo argomento a mezzo social, dove si è detta esterrefatta per come stanno trattando la madre, che si prodigaper tutti. (Continua dopo la foto) E per molti sarebbe ...

trash_italiano : MA GIULIA SALEMI CHE PASSA DAVANTI A SAMANTHA E LA IGNORA ?? #GFVIP - alexandraava98 : RT @MarcomeMarmorto: Il mondo si divide in chi vorrebbe essere Giulia Salemi e in chi vorrebbe essere Tommaso Zorzi #GFVIP - gaiaperri10 : RT @bignesalati: #prelemi GIULIA SALEMI APPRECIATION POST ? - teamsalemioff : RT @MarcomeMarmorto: Il mondo si divide in chi vorrebbe essere Giulia Salemi e in chi vorrebbe essere Tommaso Zorzi #GFVIP - rosmeello : RT @seiunaparacula: Io che lancio con aggressività tutto il mio amore a Giulia Salemi quando dice a Rosalinda che è una bimba e che fuori d… -