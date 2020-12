Giudice Sportivo, arriva la decisione su Schiattarella dopo l’espulsione (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – dopo il rosso diretto rimediato nel finale di partita con la Lazio, c’era apprensione in casa Benevento in merito alla decisione del Giudice Sportivo su Pasquale Schiattarella. Il centrocampista giallorosso, capitano contro i biancocelesti di Simone Inzaghi, è stato punito con un solo turno di squalifica e dunque salterà esclusivamente il confronto di domenica pomeriggio contro il Genoa. Schiattarella tornerà a disposizione di Inzaghi per la trasferta di Udine del 23 dicembre, ultima partita del 2020 per la Strega. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –il rosso diretto rimediato nel finale di partita con la Lazio, c’era apprensione in casa Benevento in merito alladelsu Pasquale. Il centrocampista giallorosso, capitano contro i biancocelesti di Simone Inzaghi, è stato punito con un solo turno di squalifica e dunque salterà esclusivamente il confronto di domenica pomeriggio contro il Genoa.tornerà a disposizione di Inzaghi per la trasferta di Udine del 23 dicembre, ultima partita del 2020 per la Strega. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

