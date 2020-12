Girelle di pan di Spagna da Ricette all’italiana

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Paolo Caridi nella cucina dioggi 18 dicembre 2020 ha preparato ledi pan difarcite con la crema e i frutti rossi, decorate con la glassa al cioccolato. Questa volta abbiamo anche le dosi esatte per fare il pan di, uno strato sottile di pan diche poi farciamo con la crema ma immaginate che bontà magari anche con la Nutella o con la panna montata. Le dosi della ricetta delleo del rotolo di pan disono per 12 persone quindi regoliamoci se vogliamo preparare meno. Daanche il consiglio di congelare o mettere in frigo un pan dimagari preparato prima o in eccesso. Ecco la ricetta dolce ...