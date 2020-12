Giovedì 17 Dicembre 2020 – 284ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di venerdì 18 dicembre 2020) seduta Ora inizio: 09:30 L’Assemblea ha respinto, con unica votazione, le questioni pregiudiziali in ordine al disegno di legge 2040, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione. Il sen. Dalmas (FI) ha illustrato la pregiudiziale n. 1, argomentando che il decreto-legge è privo dei requisiti di necessità, urgenza, straordinarietà e omogeneità, richiesti dall’articolo 77 della Costituzione, e viola indirettamente l’articolo 70, che attribuisce la funzione legislativa alle Camere. Il provvedimento, che abroga la sanzione amministrativa per le navi che violano il divieto di ingresso nelle acque territoriali, e modifica la normativa vigente in materia di permesso di soggiorno, controlli alle frontiere e flussi di ingresso, è inoltre eterogeneo, ... Leggi su udine20 (Di venerdì 18 dicembre 2020)Ora inizio: 09:30 L’Assemblea ha respinto, con unica votazione, le questioni pregiudiziali in ordine al disegno di legge 2040, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione. Il sen. Dalmas (FI) ha illustrato la pregiudiziale n. 1, argomentando che il decreto-legge è privo dei requisiti di necessità, urgenza, straordinarietà e omogeneità, richiesti dall’articolo 77 della Costituzione, e viola indirettamente l’articolo 70, che attribuisce la funzione legislativa alle Camere. Il provvedimento, che abroga la sanzione amministrativa per le navi che violano il divieto di ingresso nelle acque territoriali, e modifica la normativa vigente in materia di permesso di soggiorno, controlli alle frontiere e flussi di ingresso, è inoltre eterogeneo, ...

