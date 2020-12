Giovani senza mascherina in discoteca a Wuhan: la città epicentro del Covid torna alla normalità (Di venerdì 18 dicembre 2020) Wuhan ritorna alla normalità dopo il Covid VIDEO Un anno fa il nome Wuhan non ci diceva nulla. La gran parte di noi non sapeva nemmeno che fosse una città, ma con il Covid abbiamo imparato a conoscerla. Considerata l’epicentro della pandemia, prima che la Cina avanzasse l’ipotesi che il virus in realtà sia nato in Italia, la città cinese capoluogo dell’Hubei ha mostrato al mondo i primi effetti del nuovo Coronavirus. È stata la prima a essere colpita dal Covid e oggi è la prima che sembra esserne uscita. A Wuhan si respira una nuova vita, il virus è ormai alle spalle, quasi un ricordo, i Giovani si incontrano alle feste, ballano in ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 dicembre 2020)ridopo ilVIDEO Un anno fa il nomenon ci diceva nulla. La gran parte di noi non sapeva nemmeno che fosse una, ma con ilabbiamo imparato a conoscerla. Considerata l’della pandemia, prima che la Cina avanzasse l’ipotesi che il virus in realtà sia nato in Italia, lacinese capoluogo dell’Hubei ha mostrato al mondo i primi effetti del nuovo Coronavirus. È stata la prima a essere colpita dale oggi è la prima che sembra esserne uscita. Asi respira una nuova vita, il virus è ormai alle spalle, quasi un ricordo, isi incontrano alle feste, bno in ...

