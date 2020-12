Giornata internazionale dei migranti, Msf: “Problemi di salute mentale e bambini che tentano il suicidio”. L’inferno nei campi greci (Di venerdì 18 dicembre 2020) Problemi diffusi di salute mentale, pensieri suicidi, bambini che hanno tentato di togliersi la vita e, in generale, condizioni disperate nei centri di accoglienza greci. A offrire questo drammatico ritratto della situazione in cui si trovano migliaia di persone è Medici Senza Frontiere che, in occasione della Giornata internazionale dei migranti, fornisce aggiornamenti sulla situazione delle persone in fuga da Africa, Medio Oriente e Asia lungo la cosiddetta Rotta Balcanica, chiedendo all’Unione europea e alle autorità greche di “trasferire immediatamente tutti i richiedenti asilo dai campi delle isole in una sistemazione sicura sulla terraferma”. A quattro mesi dall’incendio che ha distrutto il più grande campo profughi d’Europa, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020)diffusi di, pensieri suicidi,che hanno tentato di togliersi la vita e, in generale, condizioni disperate nei centri di accoglienza. A offrire questo drammatico ritratto della situazione in cui si trovano migliaia di persone è Medici Senza Frontiere che, in occasione delladei, fornisce aggiornamenti sulla situazione delle persone in fuga da Africa, Medio Oriente e Asia lungo la cosiddetta Rotta Balcanica, chiedendo all’Unione europea e alle autorità greche di “trasferire immediatamente tutti i richiedenti asilo daidelle isole in una sistemazione sicura sulla terraferma”. A quattro mesi dall’incendio che ha distrutto il più grande campo profughi d’Europa, ...

