Giornata internazionale dei migranti | il Papa | “Amare il prossimo come sé stessi vuol dire garantire a tutti diritti fondamentali e dignità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 dicembre 2020) “ilséanche impegnarsi per costruire un mondo doveabbiano accesso ai beni della terra e la possibilità di realizzarsipersone efamiglie, dove asiano garantiti ie la. #MigrantsDay“. E’ questo il messaggio diFrancesco in un Tweet nel giorno in cui si celebra ladei. Loving our neighbour as ourselves means being committed to building a world in which everyone has access to the goods of the earth, in which all can develop as individuals and as families, and in which ...