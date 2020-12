Giorgia Meloni smaschera Renzi: «Vuole qualche strapuntino, ci sono 500 nomine da fare» (Di venerdì 18 dicembre 2020) Giorgia Meloni attacca Matteo Renzi e il governo. La crisi? La leader di FdI spiega che cosa c’è dietro, quali sono gli obiettivi dei “protagonisti”. Protagonisti in negativo, s’intende. «Questa discussione è lunare. Un italiano comune che ascolta pensa che siamo marziani. Veramente credete che ci sarà la crisi di governo? Ho visto Renzi aprire tante crisi di governo, sempre negli stessi giorni delle nomine, e ora ce ne sono 500 da fare. È una curiosa tempistica». La Meloni lo dice in un’intervista a La Stampa e non usa mezzi termini. Meloni: «Renzi Vuole qualche strapuntino» Per Giorgia Meloni «Renzi ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 18 dicembre 2020)attacca Matteoe il governo. La crisi? La leader di FdI spiega che cosa c’è dietro, qualigli obiettivi dei “protagonisti”. Protagonisti in negativo, s’intende. «Questa discussione è lunare. Un italiano comune che ascolta pensa che siamo marziani. Veramente credete che ci sarà la crisi di governo? Ho vistoaprire tante crisi di governo, sempre negli stessi giorni delle, e ora ce ne500 da. È una curiosa tempistica». Lalo dice in un’intervista a La Stampa e non usa mezzi termini.: «» Per...

