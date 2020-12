Gimbe4young, borsa di studio da 10mila euro per i ricercatori italiani under 32 (Di venerdì 18 dicembre 2020) La borsa di studio “Gioacchino Cartabellotta”, istituita dalla Fondazione GIMBE nel 2015, viene assegnata nell’ambito del programma istituzionale Gimbe4young destinato a studenti, laureati, specializzandi, dottorandi di ricerca, titolari di borse di studio o assegni di ricerca di tutte le professioni sanitarie sino a 32 anni compiuti. “Grazie a questa borsa di studio – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione – negli ultimi 5 anni giovani ricercatori hanno avuto l’opportunità di sviluppare progetti di rilevanza nazionale per la sanità pubblica, la ricerca e la formazione: dagli sprechi della ricerca indipendente sui farmaci finanziata dall’AIFA alla qualità metodologica delle linee guida prodotte dalle società scientifiche; dall’insegnamento ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ladi“Gioacchino Cartabellotta”, istituita dalla Fondazione GIMBE nel 2015, viene assegnata nell’ambito del programma istituzionaledestinato a studenti, laureati, specializzandi, dottorandi di ricerca, titolari di borse dio assegni di ricerca di tutte le professioni sanitarie sino a 32 anni compiuti. “Grazie a questadi– dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione – negli ultimi 5 anni giovanihanno avuto l’opportunità di sviluppare progetti di rilevanza nazionale per la sanità pubblica, la ricerca e la formazione: dagli sprechi della ricerca indipendente sui farmaci finanziata dall’AIFA alla qualità metodologica delle linee guida prodotte dalle società scientifiche; dall’insegnamento ...

