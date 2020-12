Gianni Rezza: a rischio la ripresa della scuola il 7 gennaio (Di venerdì 18 dicembre 2020) Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, ha precisato che le dosi di vaccino saranno limitate e quindi “si darà priorità ai soggetti più fragili”. E allerta anche sulla riapertura delle scuole il 7 gennaio, a rischio se la curva non scende in modo significativo. “È logico che nel periodo delle feste ci si voglia ricongiungere con i propri cari, ma è anche normale che in questo periodo pandemico si usino tutte le precauzioni per proteggere soprattutto i più anziani”, ha concluso. Leggi su laprimapagina (Di venerdì 18 dicembre 2020), direttore generalePrevenzione del ministeroSalute, ha precisato che le dosi di vaccino saranno limitate e quindi “si darà priorità ai soggetti più fragili”. E allerta anche sulla riapertura delle scuole il 7, ase la curva non scende in modo significativo. “È logico che nel periodo delle feste ci si voglia ricongiungere con i propri cari, ma è anche normale che in questo periodo pandemico si usino tutte le precauzioni per proteggere soprattutto i più anziani”, ha concluso.

