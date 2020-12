Giani: “La Toscana da domenica sarà zona gialla” (Di venerdì 18 dicembre 2020) FIRENZE – Da domenica la Toscana torna in zona gialla. L’ufficialità arriverà nelle prossime ore, ma ormai per il governatore Eugenio Giani il dato è acquisito in sede di ministero della Salute: “Da personalità autorevoli del gruppo tecnico so che verrà portata l’indicazione con parere favorevole per la zona gialla, anche perché i risultati li vediamo, sono oggettivamente sempre in miglioramento”, spiega a margine di un sopralluogo all’ospedale di Prato. Leggi su dire (Di venerdì 18 dicembre 2020) FIRENZE – Da domenica la Toscana torna in zona gialla. L’ufficialità arriverà nelle prossime ore, ma ormai per il governatore Eugenio Giani il dato è acquisito in sede di ministero della Salute: “Da personalità autorevoli del gruppo tecnico so che verrà portata l’indicazione con parere favorevole per la zona gialla, anche perché i risultati li vediamo, sono oggettivamente sempre in miglioramento”, spiega a margine di un sopralluogo all’ospedale di Prato.

