Giancarlo Coraggio nuovo presidente della Corte Costituzionale (Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Giancarlo Coraggio è stato eletto all'unanimità presidente della Corte Costituzionale. Ottant'anni, già presidente del Consiglio di Stato, giudice della Consulta dal 2013 e vicepresidente della stessa da settembre 2020, ha scelto come vicepresidente Giuliano Amato. “Sono un pò emozionato, è una occasione particolare e guardando l'immagine di Enrico De Nicola mi sono detto se sono degno di tanto onore. Un grande e sentito ringraziamento ai colleghi che mi hanno eletto all'unanimità, non solo il riconoscimento alla mia anzianità ma anche di amicizia e stima”, ha detto il neo eletto presidente Coraggio, in conferenza stampa.“Dedico un pensiero a chi mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) –è stato eletto all'unanimità. Ottant'anni, giàdel Consiglio di Stato, giudiceConsulta dal 2013 e vicestessa da settembre 2020, ha scelto come viceGiuliano Amato. “Sono un pò emozionato, è una occasione particolare e guardando l'immagine di Enrico De Nicola mi sono detto se sono degno di tanto onore. Un grande e sentito ringraziamento ai colleghi che mi hanno eletto all'unanimità, non solo il riconoscimento alla mia anzianità ma anche di amicizia e stima”, ha detto il neo eletto, in conferenza stampa.“Dedico un pensiero a chi mi ...

virginiaraggi : Faccio le mie congratulazioni a Giancarlo Coraggio, eletto oggi all’unanimità nuovo presidente della Corte Costituz… - Agenzia_Ansa : Giancarlo #Coraggio è il nuovo #presidente della #Consulta. Napoletano, 80 anni, è stato presidente del Consiglio… - marcodimaio : I migliori auguri di buon lavoro a Giancarlo Coraggio, eletto all’unanimità presidente della @CorteCost. Saprà cond… - aldotorchiaro : In Italia abbiamo #Coraggio per la giustizia, #Speranza per la salute ma #Fede agli arresti domiciliari.… - CorriereCitta : Giancarlo Coraggio nuovo presidente della Corte Costituzionale -