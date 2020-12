Ghost of Tsushima Legends si arricchisce con nuove skin ispirate a Bloodborne, God of War e altri (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il comparto multiplayer di Ghost of Tsushima chiamato Legends ha appena pubblicato quattro nuovi outfit per il gioco, che offrono un leggero omaggio ad alcuni dei migliori giochi e franchise di PlayStation come Horizon: Zero Dawn, God of War, Bloodborne e Shadow of the Colossus. Tutti questi outfit saranno disponibili completando una missione Storia o Sopravvivenza con ciascuna delle quattro classi del gioco, a condizione che ciò avvenga prima del 15 gennaio. Nel complesso, tutti e quattro gli abiti sono fantastici e unici e offrono una bella ricompensa che vale la pena ottenere durante le vostre vacanze natalizie. Sony ha anche pubblicato la patch 1.18 per Ghost of Tsushima Legends, che aggiunge una modalità Fill Party, che vi consente di trovare giocatori per le ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il comparto multiplayer diofchiamatoha appena pubblicato quattro nuovi outfit per il gioco, che offrono un leggero omaggio ad alcuni dei migliori giochi e franchise di PlayStation come Horizon: Zero Dawn, God of War,e Shadow of the Colossus. Tutti questi outfit saranno disponibili completando una missione Storia o Sopravvivenza con ciascuna delle quattro classi del gioco, a condizione che ciò avvenga prima del 15 gennaio. Nel complesso, tutti e quattro gli abiti sono fantastici e unici e offrono una bella ricompensa che vale la pena ottenere durante le vostre vacanze natalizie. Sony ha anche pubblicato la patch 1.18 perof, che aggiunge una modalità Fill Party, che vi consente di trovare giocatori per le ...

