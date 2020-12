GFVIP, Filippo Nardi offende la Ruta, la reazione dei social: “Fuori subito!” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Scoppia un nuovo caso al GFVIP, i social da ieri chiedono l’eliminazione immediata di Filippo Nardi che ha fatto alcuni apprezzamenti decisamente sessisti nei confronti di Maria Teresa Ruta. Le dichiarazioni di Nardi per niente divertenti o ironiche hanno fatto riferimento ad una pratica sessuale decisamente Fuori luogo e di cattivo gusto, nota come la Tea bag, che il gieffino voleva fare alla conduttrice. Gli utenti molto attenti a tutto quello che succede nella casa h24 hanno subito invocato la squalifica di Nardi che ha ostentato un suo modo di fare non proprio adeguato soprattutto in tv. Inoltre Maria Teresa Ruta dormiva e non ha potuto neanche difendersi, a differenza degli altri inquilini che hanno placato il gieffino solo per ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) Scoppia un nuovo caso al, ida ieri chiedono l’eliminazione immediata diche ha fatto alcuni apprezzamenti decisamente sessisti nei confronti di Maria Teresa. Le dichiarazioni diper niente divertenti o ironiche hanno fatto riferimento ad una pratica sessuale decisamenteluogo e di cattivo gusto, nota come la Tea bag, che il gieffino voleva fare alla conduttrice. Gli utenti molto attenti a tutto quello che succede nella casa h24 hanno subito invocato la squalifica diche ha ostentato un suo modo di fare non proprio adeguato soprattutto in tv. Inoltre Maria Teresadormiva e non ha potuto neanche difendersi, a differenza degli altri inquilini che hanno placato il gieffino solo per ...

trash_italiano : - dove sono le sigarette? - una volta dicessi una cosa sensata, Pupo Grazie Filippo Nardi. Come sempre fondamentale. #GFVIP - GrandeFratello : Che caratteraccio, Filippo... vogliamo ricominciare da zero? ?? (Ma soprattutto, fumare fa male!) #GFVIP - ineedtommy : RT @Niallsw: #GFVIP IN UN MONDO DI FILIPPO NARDI SII PIERPAOLO PRETELLI. ?? - adelemonico1972 : Secondo me dovrebbero squalificare Filippo nardi e mettere in nomination zelletta e chi rideva alle battute come la… - cippins : RT @comedicetommaso: Comunque Rosalinda, giustamente, è stata quella che ha nominato Francesco un milione di volte per le frasi dette ma è… -