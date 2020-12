GFVip, Elisabetta Gregoraci gelosa di Pierpaolo Pretelli? La segnalazione (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nonostante sia uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci continua a far parlare di sé grazie al rapporto costruito con Pierpaolo Pretelli. I due hanno sempre avuto un’amicizia speciale, mai sfociata in una vera e propria storia d’amore. Da quando la Gregoraci è andata via, però, pare che Pierpaolo abbia ripreso in mano L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nonostante sia uscita dalla casa del Grande Fratello Vip,continua a far parlare di sé grazie al rapporto costruito con. I due hanno sempre avuto un’amicizia speciale, mai sfociata in una vera e propria storia d’amore. Da quando laè andata via, però, pare cheabbia ripreso in mano L'articolo

Jessica26650488 : Infatti!! come il discorso di Pier con andrea su elisabetta...il discorso di pier con dayane su elisabetta!.... ci… - lessoconlapeara : RT @giul91: Cioè questa fa credere a tutti che sia Pier a cercare in lei il ripiego di Elisabetta? Ma Giulia dai. Pier facciamo una torta?… - Ph1obe : RT @lidiadipaola: T:”Ti piace Giulia?” P:”No...mi piace averla come amica...Elisabetta era ovviamente un’altra cosa comunque era un punto d… - Ronnie78191819 : Prelemi= haters di Elisabetta Gregoraci, che manco sanno chi è Pierpaolo, perché come singolo non lo vede nessuno e… - Novella_2000 : Elisabetta Gregoraci e lo scambio di commenti con la madre di Pierpaolo Pretelli #gfvip -

