GF Vip, Pierpaolo e Giulia Salemi: è successo davanti alle telecamere, come reagirà la Gregoraci? (Di venerdì 18 dicembre 2020) GF Vip, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: è successo davanti alle telecamere, come reagirà Elisabetta Gregoraci? Ecco tutti i dettagli. Mancano poche ore alla puntata del Grande Fratello Vip e la serata si prevede davvero ‘infuocata’, soprattutto dopo quello che succedendo tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. come reagirà Elisabetta Gregoraci davanti alle immagini? Nella scorsa puntata, l’ex moglie di Flavio Briatore è entrata di nuovo nella casa per un chiarimento con Pierpaolo e gli ha detto di godersi il suo percorso senza farsi influenzare dalla loro ‘amicizia ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 18 dicembre 2020) GF Vip,Pretelli e: èElisabetta? Ecco tutti i dettagli. Mancano poche ore alla puntata del Grande Fratello Vip e la serata si prevede davvero ‘infuocata’, soprattutto dopo quello che succedendo traPretelli eElisabettaimmagini? Nella scorsa puntata, l’ex moglie di Flavio Briatore è entrata di nuovo nella casa per un chiarimento cone gli ha detto di godersi il suo percorso senza farsi influenzare dalla loro ‘amicizia ...

blogtivvu : Pierpaolo Pretelli riceve un aereo al #GFVip: la reazione spiazzante e la furia dei fan (VIDEO) - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, un aereo per #PierpaoloPretelli manda in confusione il gieffino e scatena il caos nel web: ecco cosa è… - Affaritaliani : Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli! Tommaso Zorzi non ha dubbi e... - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: 'Grande Fratello Vip 5', Pierpaolo e Giulia sempre più vicini #grandefratellovip5 - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip 5', Pierpaolo e Giulia sempre più vicini #grandefratellovip5 -