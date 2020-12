GF Vip, esplode il gossip su Rosalinda e Dayane: “Si sono baciate” (Di sabato 19 dicembre 2020) Al Grande Fratello Vip tiene banco il rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Pochi giorni fa una discussione in sauna sembrava aver minato il loro rapporto ma, alla fine, le due amiche si sono riavvicinate. Nella diretta di stasera hanno un confronto e, su confessione di Cristiano Malgioglio, esplode un gossip scottante che le riguarda. Il rapporto tra Rosalinda e Dayane È un rapporto davvero speciale quello che lega Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Le due coinquiline del Grande Fratello Vip hanno legato da subito e tra loro è sbocciata una sincera amicizia, fatta di feeling e confidenze. Nell’ultimo periodo, tuttavia, il loro rapporto sembra aver preso una piega diversa, complici alcuni litigi che le hanno portate ad un ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 19 dicembre 2020) Al Grande Fratello Vip tiene banco il rapporto traMello eCannavò. Pochi giorni fa una discussione in sauna sembrava aver minato il loro rapporto ma, alla fine, le due amiche siriavvicinate. Nella diretta di stasera hanno un confronto e, su confessione di Cristiano Malgioglio,unscottante che le riguarda. Il rapporto traÈ un rapporto davvero speciale quello che legaMello eCannavò. Le due coinquiline del Grande Fratello Vip hanno legato da subito e tra loro è sbocciata una sincera amicizia, fatta di feeling e confidenze. Nell’ultimo periodo, tuttavia, il loro rapporto sembra aver preso una piega diversa, complici alcuni litigi che le hanno portate ad un ...

