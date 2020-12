Gf Vip censurato | frasi gravissime | “Non possiamo mandarlo in onda”

Leggi su youmovies

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Arriva una pesante censura del Grande Fratello Vip 2020 per alcuneche ha detto un concorrente. Squalifica in arrivo? E’ un Grande Fratello Vip 2020 davvero incredibile e ricco di sorprese, anche in negativo purtroppo, quello di quest’anno. Purtroppo è dovuta necessariamente arrivare la censura da parte della produzione Mediaset e da parte