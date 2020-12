GF Vip | anticipazioni 18 dicembre | Cecilia Capriotti pronta a varcare la porta rossa

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Questa sera, venerdì 182020, su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con il GF Vip. Una puntata, che si preannuncia ricca di colpi di scena. Tramite la pagina Instagram ufficiale il reality show ha annunciato i nomi dei primi due concorrenti Vip che questa sera varcheranno ladella Casa più spiata d’Italia. Gli occhi questa sera saranno puntati anche sul nuovo arrivato Filippo Nardi, che in settimana, avrebbe pronunciato delle frasi poco carine nei riguardi di Maria Teresa Ruta, suscitando in rete più di qualche polemica. GF Vip,di venerdì 182020 Stando alle, nel corso della puntata odierna varcheranno ladella casa di Cinecittà tre nuovi concorrenti, tra cui anche ...

luigiballix : Neanche l’account ufficiale del Gf ha dato anticipazioni in giornata giusto?? Aspetteremo le news da alfonso su vip… - infoitcultura : GF Vip, anticipazioni di questa sera: provvedimenti disciplinari e new entry - Giornaleditalia : Grande Fratello Vip anticipazioni stasera 18 dicembre: nuovi ingressi, televoto, squalifica…GF VIP NEWS - cheTVfa : #GFVIP – 18 dicembre 2020 | ANTICIPAZIONI ventisettesima puntata - dallaAallaZip : Questa sera assisteremo a ben 4 nuovi ingressi nella casa più chiacchierata d'Italia. Di chi stiamo parlando? Ve l… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip anticipazioni

Anticipazioni Live di Barbara d'Urso: in studio la vedova di Paolo Rossi e Gessica Notaro Domenica 20 dicembre andrà in onda l'ultima puntata di Live Non ...Live - Non è la D'Urso va in onda il 20 dicembre per la sua ultima puntata del 2020. Intrattenimento e attualità nel salotto di Barbara.