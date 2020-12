GF Vip 5 | ventisettesima puntata in diretta – Filippo Nardi saluta la Ruta | «Senza offesa»

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 18 dicembre 2020) GF Vip 5 Il Grande Fratello Vip 5 arriva allae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del venerdì, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa nel corso della serata. Grande Fratello Vip 5: laminuto per minuto della21.45: Breve anteprima. 21.49: Signorini entra in studio sulle note di Jingle Bells e anticipa che a breve sarà preso un serio provvedimento disciplinare. 21.52: Il conduttore si collega con i quattro vip al televoto, per il momento separati ma in collegamento tra loro. Alfonso li stuzzica: “Chi non merita di restare nella Casa?”. Tommaso fa il nome di Giacomo, Giacomo di Maria Teresa e lei contraccambia. Poi Cristiano, ...