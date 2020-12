‘Gf Vip 5’, possibile flirt tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi? Ecco cosa hanno dichiarato i due nelle scorse ore (Di venerdì 18 dicembre 2020) I colpi di scena e i gossip non mancano mai nella casa del Grande Fratello Vip, e questa volta i protagonisti sono stati Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Sembra proprio che tra Giulia e Pierpaolo stia nascendo un feeling molto particolare che ogni giorno li rende sempre più vicini e complici; i due gieffini infatti passano tanto tempo insieme e questa complicità è stata notata anche dagli altri coinquilini che spesso si lasciano andare a dei commenti mirati. Uno di questi episodi è successo durante un’aperitivo, quando Giulia e Pierpaolo si sono lasciati andare a una sensualissima bachata sotto gli occhi dei compagni e il primo a commentare il balletto è stato Tommaso Zorzi con un: “Noto del feeling qui“, seguito dall’ex tronista di Uomini e Donne ... Leggi su isaechia (Di venerdì 18 dicembre 2020) I colpi di scena e i gossip non mancano mai nella casa del Grande Fratello Vip, e questa volta i protagonisti sono stati. Sembra proprio che trastia nascendo un feeling molto particolare che ogni giorno li rende sempre più vicini e complici; i due gieffini infatti passano tanto tempo insieme e questa complicità è stata notata anche dagli altri coinquilini che spesso si lasciano andare a dei commenti mirati. Uno di questi episodi è successo durante un’aperitivo, quandosi sono lasciati andare a una sensualissima bachata sotto gli occhi dei compagni e il primo a commentare il balletto è stato Tommaso Zorzi con un: “Noto del feeling qui“, seguito dall’ex tronista di Uomini e Donne ...

redazioneiene : STASERA A LE IENE ?? Il vero motivo per cui Franceso Oppini ha lasciato la casa del Gf Vip è il “fidanzato” di mamma… - redazioneiene : Abbiamo fatto credere a Francesco Oppini prima che entrasse nel GF Vip che sua mamma Alba Parietti si fosse fidanza… - zazoomblog : Gf Vip web in rivolta dopo insinuazioni di Malgioglio: è tutto truccato? - #rivolta #insinuazioni #Malgioglio: - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, televoto falsato da voti stranieri e ripetuti oltre i limiti: interviene l’Autorità per le Garanzie nel… - statelesscatlyn : Che notizia! #GFvip Vip #GFVIP5 , parla la ex di Filippo Nardi: 'Mi ha chiesto di abortire' -