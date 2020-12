Geolocalizza il generale Haftar? Rocco Casalino lo "spiega" così: un ridicolo (e imbarazzante) dilettante allo sbaraglio (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dilettanti allo sbaraglio, personaggi improvvisati che rimandano le decisioni su Natale e coronavirus e volano in Libia per sfilare in occasione della liberazione degli ostaggi, avvenuta 108 giorni dopo, con un ritardo pazzesco, vergognoso, insomma altro che sfilata. L'improbabile squadretta partita alla volta di Bengasi era composta da Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e l'onnipresente Rocco Casalino, vero e proprio tris d'assi. E della loro "calata-libica" ne parla anche Augusto Minzolini, nel consueto retroscena vergato sulle pagine de Il Giornale, dove nelle prime battute, dopo aver insistito sul Conte-show in Nordafrica, ritorna a uno dei più sconcertanti episodi di ieri, la Geolocalizzazione di Casalino a Bengasi. Già, uno screenshot inizialmente rilanciato da Il Foglio che, appunto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dilettanti, personaggi improvvisati che rimandano le decisioni su Natale e coronavirus e volano in Libia per sfilare in occasione della liberazione degli ostaggi, avvenuta 108 giorni dopo, con un ritardo pazzesco, vergognoso, insomma altro che sfilata. L'improbabile squadretta partita alla volta di Bengasi era composta da Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e l'onnipresente, vero e proprio tris d'assi. E della loro "calata-libica" ne parla anche Augusto Minzolini, nel consueto retroscena vergato sulle pagine de Il Giornale, dove nelle prime battute, dopo aver insistito sul Conte-show in Nordafrica, ritorna a uno dei più sconcertanti episodi di ieri, lazione dia Bengasi. Già, uno screenshot inizialmente rilanciato da Il Foglio che, appunto, ...

