Il Genoa è tornato in campo oggi per continuare a preparare il delicato match di domenica contro il Benevento. Per lo scontro salvezza Maran recupera un paio di giocatori, ma perde Pellegrini fino alla fine dell'anno. La giornata rossoblu ha quindi viaggiato sul doppio binario delle buone e delle cattive notizie. Rolando Maran sul campo L'articolo Genoa Pandev ok 2020 finito per Pellegrini Il punto sugli infortunati proviene da www.meteoweek.com.

