GBP USD in calo in vista delle vendite al dettaglio UK e le preoccupazioni per la Brexit

Leggi su invezz

(Di venerdì 18 dicembre 2020) La coppia GBP/USD è scesa nel trading notturno poiché leper lasono tornate dato che la scadenza del 31 dicembre che si avvicina rapidamente. La coppia è scesa dal massimo pluriennale di 1,3627 a 1,3530. GBP/USD, GBP/EUR, GBP/CHFTornano leper laIn una dichiarazione fatta stanotte, Sir David Frost, il capo negoziatore del Regno Unito, ha affermato che i progressi “sembrano bloccati” a causa dell’escalationdivergenze sulle questioni chiave. Ha detto che Boris Johnson ha avuto una conversazione telefonica con Ursula von der Leyen, il presidente dell’UE. The situation in our talks with the EU is very serious tonight. Progress seems blocked and time is running out. The Prime Minister @BorisJohnson set out his concerns about the state of play ...