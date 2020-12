Fumetti: Disney celebra Topolino e Keith Haring (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Per celebrare due personaggi True Originals come Topolino e Keith Haring, Disney ha collaborato con il Keith Haring Studio per portare le opere iconiche dell'artista, raffiguranti Mickey Mouse, su una varietà di capi di abbigliamento e accessori in vendita in tutto il mondo durante il 2021. Nel 1980 Haring ha realizzato opere d'arte originali che raffigurano Mickey Mouse con uno stile completamente nuovo tipico della cultura di strada della città di New York, ispirandosi sia alla Pop Art che ai graffiti urbani. Il suo amore per Topolino affonda le sue radici nelle esperienze della sua infanzia. Profondamente influenzato da Walt Disney e dall'incredibile talento e maestria dei disegnatori ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Perre due personaggi True Originals comeha collaborato con ilStudio per portare le opere iconiche dell'artista, raffiguranti Mickey Mouse, su una varietà di capi di abbigliamento e accessori in vendita in tutto il mondo durante il 2021. Nel 1980ha realizzato opere d'arte originali che raffigurano Mickey Mouse con uno stile completamente nuovo tipico della cultura di strada della città di New York, ispirandosi sia alla Pop Art che ai graffiti urbani. Il suo amore peraffonda le sue radici nelle esperienze della sua infanzia. Profondamente influenzato da Walte dall'incredibile talento e maestria dei disegnatori ...

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Per celebrare due personaggi True Originals come Topolino e Keith Haring, Disney ha collaborato con il Keith Haring Studio per portare le opere iconiche dell'artista, ...

La storia dimenticata di come Topolino divenne un mezzo di propaganda fascista

Nel 1938 iniziò l’embargo delle opere straniere voluto dal regime fascista. Solo una si salvò dalla censura per diventare strumento di propaganda: Topolino.

Nel 1938 iniziò l'embargo delle opere straniere voluto dal regime fascista. Solo una si salvò dalla censura per diventare strumento di propaganda: Topolino.