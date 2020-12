Frongia: Palazzetto Sport, spero assegnazione lavori a inizio 2021 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma – “Ci sono stati dei ritardi anche se ormai siamo in dirittura di arrivo, partiremo tra pochi mesi, contiamo di avviare celermente i lavori. Accetto le critiche sulle tempistiche ma abbiamo dovuto accorpare dei lotti dei lavori, rifare il progetto, rivedere tutti gli impianti, un lavoro davvero importante che ha richiesto tempo e risorse notevoli. Mi auguro una assegnazione lampo a inizio 2021”. Lo dice l’assessore di Roma Capitale allo Sport, Daniele Frongia, parlando in una intervista a Roma Today delle tempistiche per la riqualificazione del Palazzetto dello Sport di viale Tiziano. Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma – “Ci sono stati dei ritardi anche se ormai siamo in dirittura di arrivo, partiremo tra pochi mesi, contiamo di avviare celermente i. Accetto le critiche sulle tempistiche ma abbiamo dovuto accorpare dei lotti dei, rifare il progetto, rivedere tutti gli impianti, un lavoro davvero importante che ha richiesto tempo e risorse notevoli. Mi auguro unalampo a”. Lo dice l’assessore di Roma Capitale allo, Daniele, parlando in una intervista a Roma Today delle tempistiche per la riqualificazione deldellodi viale Tiziano.

CloudyKant : RT @romafaschifo: C'è @danielefrongia che lascerà praticamente tutto lo sport romano in fallimento. Palazzetto, Rugby, Volley, lo scempio c… - dalbi62 : RT @romafaschifo: C'è @danielefrongia che lascerà praticamente tutto lo sport romano in fallimento. Palazzetto, Rugby, Volley, lo scempio c… - oettam_matteo : RT @romafaschifo: C'è @danielefrongia che lascerà praticamente tutto lo sport romano in fallimento. Palazzetto, Rugby, Volley, lo scempio c… - FrancescoLopane : RT @romafaschifo: C'è @danielefrongia che lascerà praticamente tutto lo sport romano in fallimento. Palazzetto, Rugby, Volley, lo scempio c… - stormi1904 : RT @romafaschifo: C'è @danielefrongia che lascerà praticamente tutto lo sport romano in fallimento. Palazzetto, Rugby, Volley, lo scempio c… -

Ultime Notizie dalla rete : Frongia Palazzetto Frongia: Palazzetto Sport, spero assegnazione lavori a inizio 2021 RomaDailyNews "Ho sondato la Fiera di Roma come spazio per il basket. Così ho provato a salvare la Virtus"

Intervista a Daniele Frongia, assessore allo sport di Roma Capitale: "Sul Pala Tiziano mi posso assumere tutte le responsabilità. Vi spiego la storia della mancata sponsorizzazione di Acea" ...

Stadio della Roma, il Comune: "Inviato alla Regione il testo dell'accordo sulla Roma-Lido"

L’Assessore allo sport, Daniele Frongia, è intervenuto ai microfoni di Centro Suono ... A che punto sono i lavori relativi al risanamento del Palazzetto e dello stadio Flaminio?… Leggi ...

Intervista a Daniele Frongia, assessore allo sport di Roma Capitale: "Sul Pala Tiziano mi posso assumere tutte le responsabilità. Vi spiego la storia della mancata sponsorizzazione di Acea" ...L’Assessore allo sport, Daniele Frongia, è intervenuto ai microfoni di Centro Suono ... A che punto sono i lavori relativi al risanamento del Palazzetto e dello stadio Flaminio?… Leggi ...