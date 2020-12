Frecciarossa Milano-Napoli: biglietti esauriti oggi, capienza dei treni 50% (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’esodo di Natale è già iniziato, molti italiani sono in partenza dalle stazioni ferroviarie per trascorrere il Natale con i propri parenti. I biglietti per i Frecciarossa da Milano a Napoli oggi sono già esauriti e fino a domenica i posti sono limitati, ne restano pochissimi. Questo perché la capienza è del 50% per rispettare le misure anti-Covid e il numero di convogli è inferiore rispetto a quelli disponibili prima della pandemia. Al momento non si segnalano criticità La situazione secondo gli esperti è abbastanza tranquilla non vi sono file e all’interno delle stazioni vi sono poche persone tranne la zona esterna della stazione da cui partono i bus per gli aeroporti per raggiungere il sud, che è più affollata ma anche per chi va all’estero. Alla stazione ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’esodo di Natale è già iniziato, molti italiani sono in partenza dalle stazioni ferroviarie per trascorrere il Natale con i propri parenti. Iper idasono giàe fino a domenica i posti sono limitati, ne restano pochissimi. Questo perché laè del 50% per rispettare le misure anti-Covid e il numero di convogli è inferiore rispetto a quelli disponibili prima della pandemia. Al momento non si segnalano criticità La situazione secondo gli esperti è abbastanza tranquilla non vi sono file e all’interno delle stazioni vi sono poche persone tranne la zona esterna della stazione da cui partono i bus per gli aeroporti per raggiungere il sud, che è più affollata ma anche per chi va all’estero. Alla stazione ...

