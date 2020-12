Francesco Chiofalo bacia il suo Porcellino | scoppia la polemica

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Pare cheabbia un nuovo amore e che tra i due sia subitota la scintilla. Di chi stiamo parlando? Ovviamente del suo affezionatissimo, cheama alla follia. Fu proprio lui a regalare per Natale alla sua fidanzata Antonella Fiordelisi una dolce maialina. Un regalo piuttosto insolito, ma che rese la L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

whosthaatgurl : Non so che dire sui reel di Francesco Chiofalo con il maiale sono sotto shock - benedic7e : Io penso che Francesco Chiofalo che bacia la maialina sia una cosa dolcissima. Ogni animale merita affetto . - LiveNoneladUrso : A Live #noneladurso Francesco Chiofalo smentisce il racconto di Selvaggia Roma: 'Ho le foto con il padre' - senzalattosio : Esistono davvero dei brand che lavorano con Francesco Chiofalo tranne quelli delle truffe sui Rolex o iPhone regalati? - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: A #Pomeriggio5, il videomessaggio di Selvaggia Roma che risponde alle accuse fatte dall'ex Francesco Chiofalo https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Chiofalo

Pare che Francesco Chiofalo abbia un nuovo amore e che tra i due sia subito scoppiata la scintilla. Di chi stiamo parlando?Live - Non è la D'Urso va in onda il 20 dicembre per la sua ultima puntata del 2020. Intrattenimento e attualità nel salotto di Barbara.