Francesca Michielin in gara al Festival di Sanremo con Fedez: «Se guardo indietro, siamo cambiati ma abbiamo ancora la stessa voglia di mostrarci come siamo» (Di venerdì 18 dicembre 2020) Francesca Michielin E Fedez parteciperanno alla 71° edizione del Festival di Sanremo, in gara nella categoria Campioni con il brano “Chiamami per Nome”. Il brano, scritto da Federico Lucia, Francesca Michielin, Davide Simonetta, Alessandro Mahmoud, Alessandro Raina e prodotto da d.whale, segna il ritorno dei due artisti che tornano a collaborare e ad esibirsi insieme dopo i successi di “Magnifico” e “Cigno Nero”. “Chiamami per nome” nasce dalla voglia di sancire un’amicizia e una fortunata collaborazione artistica e Il Festival di Sanremo 2021 sarà l’occasione unica per unire i loro due mondi. “Federico ed io abbiamo collaborato tanto tempo fa. Eravamo sicuramente più giovani ma oggi ... Leggi su domanipress (Di venerdì 18 dicembre 2020)parteciperanno alla 71° edizione deldi, innella categoria Campioni con il brano “Chiamami per Nome”. Il brano, scritto da Federico Lucia,, Davide Simonetta, Alessandro Mahmoud, Alessandro Raina e prodotto da d.whale, segna il ritorno dei due artisti che tornano a collaborare e ad esibirsi insieme dopo i successi di “Magnifico” e “Cigno Nero”. “Chiamami per nome” nasce dalladi sancire un’amicizia e una fortunata collaborazione artistica e Ildi2021 sarà l’occasione unica per unire i loro due mondi. “Federico ed iocollaborato tanto tempo fa. Eravamo sicuramente più giovani ma oggi ...

ama25_em : RT @MahmoodItalia: Oltre la canzone 'Chiamami per nome' di Francesca Michielin e Fedez, Mahmood è anche tra gli autori del brano 'Glicine'… - _Anonimah_92 : RT @MahmoodItalia: Oltre la canzone 'Chiamami per nome' di Francesca Michielin e Fedez, Mahmood è anche tra gli autori del brano 'Glicine'… - Aniretac8 : RT @MahmoodItalia: Oltre la canzone 'Chiamami per nome' di Francesca Michielin e Fedez, Mahmood è anche tra gli autori del brano 'Glicine'… - infoitcultura : Fedez a Sanremo con Francesca Michielin: il commento di Chiara Ferragni - emmanueleiurman : RT @spezzaquori: quando francesca michielin apparirà nelle storie della ferragni, dua lipa la vedrà e le chiederà di fare un duetto per fut… -