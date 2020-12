Francesca Cipriani non si ferma | di nuovo dal chirurgo per Natale

Leggi su kronic

(Di venerdì 18 dicembre 2020)si fa un regalo speciale per il: unritocchino. Tranquillizza i suoi fan e si mostra felice del risultato.La nota showgirlfa ancora una volta parlare di se. La 36enne bomba super sexy è già conosciuta per le sue forme prorompenti e la sua spiccata simpatia. Quest’anno ilche stiamo per trascorrere sarà differente dalla tradizionale festa che siamo abituati a vivere, causa emergenza sanitaria da Covid-19. Ma nonostante ciò è comunque un periodo di festività che merita di essere vissuto al meglio. E come sappiamo, ognuno trova il metodo di festeggiarlo più consono alla proprio persona. E anche in questo caso laspiazza ...