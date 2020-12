FOTO | Vaccaro e Sforzini non dimenticano Palermo | quei ricordi sui social…

Leggi su mediagol

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Francescoe Ferdinandononil passato.Nonostante la fine della sua parentesi in rosanero e l'inizio di una nuova avventura in estate, il legame di Ferdinandoal, non cessa di esistere. L’esperto attaccante classe 1984, dopo la parentesi in Sicilia durata poco meno di un anno conclusasi con la promozione in Serie C, sperava in una chiamata da parte del club di viale del Fante, con l’obiettivo di continuare ad essere protagonista in maglia rosanero. Una chiamata però mai arrivata, motivo per il quale l’ex Pescara ha scelto di ripartire ancora una volta dalla Serie D e sposare la causa del CampobassoStesso destino per Francesco, tra i protagonisti della rinascita del club rosanero con cui ha collezionato ben 20 presenze in Serie D, ...