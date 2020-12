Fortnite: la missione Operazione coi fiocchi è ora disponibile (Di venerdì 18 dicembre 2020) C'è aria di festa a Fortnite e Commando di Neve, il fidato braccio destro di Crackshot, è arrivato per diffondere spirito natalizio e delizie tattiche. I giocatori potranno raggiungerlo sulla linea del fronte della sua missione: Operazione Coi fiocchi! I giocatori del titolo Epic potranno prendere d'assalto l'isola dal 18 dicembre al 5 gennaio e completare le missioni di Commando di Neve per ottenere costumi gratis e altro ancora, come pilotare aerei tra i cieli più freddi, giocare alle MAT preferite dai fan e godersi il paesaggio innevato. Nel corso dell'Operazione Coi fiocchi, Commando di Neve offrirà missioni che si potranno completare per avere ricompense gratis, tra cui il dorso decorativo ben impacchettato Scudo a sorpresa, il piccone a globi innevati Sfere di ghiaccio, e poi ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 18 dicembre 2020) C'è aria di festa ae Commando di Neve, il fidato braccio destro di Crackshot, è arrivato per diffondere spirito natalizio e delizie tattiche. I giocatori potranno raggiungerlo sulla linea del fronte della suaCoi! I giocatori del titolo Epic potranno prendere d'assalto l'isola dal 18 dicembre al 5 gennaio e completare le missioni di Commando di Neve per ottenere costumi gratis e altro ancora, come pilotare aerei tra i cieli più freddi, giocare alle MAT preferite dai fan e godersi il paesaggio innevato. Nel corso dell'Coi, Commando di Neve offrirà missioni che si potranno completare per avere ricompense gratis, tra cui il dorso decorativo ben impacchettato Scudo a sorpresa, il piccone a globi innevati Sfere di ghiaccio, e poi ...

Eurogamer_it : #Fortnite: la missione Operazione coi fiocchi è ora disponibile - Alessia_Bomba : Scusate ma a qualcuno gli funziona la missione visita gli avamposti? A me no. #Fortnite - Alessia_Bomba : Ma solo io ho difficoltà con la missione 'Eliminazioni da un veicolo'? #Fortnite ?? - LS192610 : #Fortnite BR News-Feed Update Spie come noi: Shopping sfrenato Agente, hai una nuova missione. Entra nella MAT Spie… -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite missione Fortnite: come visitare diversi avamposti del Commando di neve ed esaminare forzieri Everyeye Videogiochi Fortnite: la missione Operazione coi fiocchi è ora disponibile

C'è aria di festa a Fortnite e Commando di Neve, il fidato braccio destro di Crackshot, è arrivato per diffondere spirito natalizio e delizie tattiche. I giocatori potranno raggiungerlo sulla linea de ...

Fortnite: come visitare diversi avamposti del Commando di neve ed esaminare forzieri

L'evento Operazione coi Fiocchi di Fortnite Capitolo 2 è ufficialmente iniziato e ... altro che esplorare almeno una volta ognuno dei cinque avamposti, la seconda missione chiede invece ai giocatori ...

C'è aria di festa a Fortnite e Commando di Neve, il fidato braccio destro di Crackshot, è arrivato per diffondere spirito natalizio e delizie tattiche. I giocatori potranno raggiungerlo sulla linea de ...L'evento Operazione coi Fiocchi di Fortnite Capitolo 2 è ufficialmente iniziato e ... altro che esplorare almeno una volta ognuno dei cinque avamposti, la seconda missione chiede invece ai giocatori ...