Fondo speciale di 500 milioni per gli aeroporti

(Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – I ripetuti appelli di Assper ottenere forme di ristoro, a compensazione delle pesanti perdite subite dagli scali italiani per effetti della pandemia di coronavirus, ha trovato risposta in un emendamento del Pd alla legge di Bilancio, su cui la maggioranza ha trovato l’accordo. E’ prevista l’istituzione di undi 450per i gestori aeroportuali a cui si aggiungono 50destinati alle società che erogano i servizi di assistenza a terra (handler). Il Governo italiano si allinea così alle misure già adottate dai maggiori Paesi europei, prima di tutti la Germania, intervenuti a sostegno della rete nazionale degli

piras_zia : RT @giuslit: I grandi successi della #UE: dopo 7 mesi dai primi annunci, la Commissione arriva a dirci che il fondo speciale di 200 miliard… - icarusxfalls_ : @tdkau_onedA il problema è che ho già vissuto troppe volte la scena del rimpiazzamento/ sostituzione e mi fa pensar… - ernluccar : RT @giuslit: I grandi successi della #UE: dopo 7 mesi dai primi annunci, la Commissione arriva a dirci che il fondo speciale di 200 miliard… - BSanturbano : RT @giuslit: I grandi successi della #UE: dopo 7 mesi dai primi annunci, la Commissione arriva a dirci che il fondo speciale di 200 miliard… - lilianaleanti : RT @anucara: Il Consiglio di Amministrazione del fondo For.Te. ha approvato un addendum all’Avviso speciale 2/19 finalizzato al finanziamen… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondo speciale

Teleborsa

E’ prevista l’istituzione di un fondo speciale di 450 milioni per i gestori aeroportuali a cui si aggiungono 50 milioni destinati alle società che erogano i servizi di assistenza a terra (handler). Il ...«Grazie all’intesa raggiunta in maggioranza insieme al Governo su un emendamento presentato dal Pd che predispone un fondo speciale di 450 milioni di euro per le difficoltà degli scali italiani, il ...