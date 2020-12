Fondo Garanzia, ABI: finanziamenti superano 121 miliardi (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nella giornata di ieri, giovedì 17 dicembre, i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia hanno superato i 121 miliardi di euro, con una crescita di più di un miliardo di euro rispetto al giorno precedente, per un totale di 1,51 milioni di domande. Lo segnala l’ABI sottolineando che “di queste, oltre un milione sono le domande per operazioni fino a 30 mila euro, per 20,1 miliardi dieuro e 169 mila sono le domande per garanzie su moratorie, per 3,6 miliardi di euro”. Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nella giornata di ieri, giovedì 17 dicembre, irichiesti dalle banche aldihanno superato i 121di euro, con una crescita di più di un miliardo di euro rispetto al giorno precedente, per un totale di 1,51 milioni di domande. Lo segnala l’ABI sottolineando che “di queste, oltre un milione sono le domande per operazioni fino a 30 mila euro, per 20,1dieuro e 169 mila sono le domande per garanzie su moratorie, per 3,6di euro”.

SienaFree : Il Comune di Castelnuovo al fianco di famiglie e imprese per ripartire: nuovo fondo di garanzia con il Microcredito… - cclatwe : @fattoquotidiano @marcotravaglio @a_padellaro Ancora un po' di pazienza e poi manco gli aiuti governativi con garan… - Galassi_Immob : #RT @Fiaip: ?? #Immobiliare, #Fiaip: “La buona politica ha reso possibile il ripristino della versione originaria d… - stedossi : RT @forumterzosett: Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico è stata pubblicata la circolare sul Fondo di garanzia per le piccole e… - ANSPILiguria : RT @forumterzosett: Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico è stata pubblicata la circolare sul Fondo di garanzia per le piccole e… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondo Garanzia Fondo Garanzia, ABI: finanziamenti superano 121 miliardi Teleborsa Fondo Garanzia, ABI: finanziamenti superano 121 miliardi

(Teleborsa) - Nella giornata di ieri, giovedì 17 dicembre, i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia hanno superato i 121 miliardi di euro, con una crescita di più di un miliardo di ...

Il Comune di Castelnuovo al fianco di famiglie e imprese per ripartire: nuovo fondo di garanzia con il Microcredito di Solidarietà

Convenzione fra i due soggetti per agevolare prestiti a favore di famiglie e imprese in difficoltà Castelnuovo Berardenga rafforza il sostegno sociale ed economico per famiglie e ...

(Teleborsa) - Nella giornata di ieri, giovedì 17 dicembre, i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia hanno superato i 121 miliardi di euro, con una crescita di più di un miliardo di ...Convenzione fra i due soggetti per agevolare prestiti a favore di famiglie e imprese in difficoltà Castelnuovo Berardenga rafforza il sostegno sociale ed economico per famiglie e ...