Fnomceo “I giovani medici siano al centro dell’attenzione del Governo”

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La sicurezza dei; il grazie per il loro impegno, sino all’estremo sacrificio, durante la pandemia. Le vaccinazioni anti-Covid, che partiranno a breve. Le elezioni degli Ordini. La vicenda kafkiana del Concorso per le Specializzazioni, con ventiquattromilain attesa, da settembre, di conoscere il loro destino. La ripartizione dei fondi del Recovery Plan, che, dopo tante aspettative, vede la sanità come fanalino di coda. Sono questi alcuni dei passaggi cruciali della relazione del Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei, Filippo Anelli, che ha chiuso il Consiglio Nazionale di oggi – vale a dire, l’assemblea dei 106 Presidenti degli Ordini Territoriali -, l’ultimo del triennio 2018-2020.Stanno volgendo infatti al termine le procedure per il rinnovo dei ...