Flavio Briatore? La Rolls Royce la parcheggia così: caos e insulti, si scatena l'inferno a Milano | Video (Di venerdì 18 dicembre 2020) Imbarazzo per Flavio Briatore. La ragione? Un Video, pubblicato anche dal Corriere della Sera, che mostra il suo "parcheggio creativo" in centro a Milano. Già, quella che potete vedere nelle immagini qui sotto è la Rolls Royce nera di mister Billionaire, lasciata in mezzo alla strada, a ridosso dei binari, a casaccio. Risultato? Per più di cinque minuti circolazione bloccata, con fila di tram e macchine bloccate. Poi, come anticipato, si è scoperto che il proprietario era proprio Briatore, che una volta tornato al volante si è allontanato tra gli insulti della folla. L'episodio era stato filmato da uno dei presenti attorno alle 17.45, in via Carducci-angolo corso Magenta, dove era già arrivato un mezzo di intervento rapido dell'Atm per liberare la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Imbarazzo per. La ragione? Un, pubblicato anche dal Corriere della Sera, che mostra il suo "parcheggio creativo" in centro a. Già, quella che potete vedere nelle immagini qui sotto è lanera di mister Billionaire, lasciata in mezzo alla strada, a ridosso dei binari, a casaccio. Risultato? Per più di cinque minuti circolazione bloccata, con fila di tram e macchine bloccate. Poi, come anticipato, si è scoperto che il proprietario era proprio, che una volta tornato al volante si è allontanato tra glidella folla. L'episodio era stato filmato da uno dei presenti attorno alle 17.45, in via Carducci-angolo corso Magenta, dove era già arrivato un mezzo di intervento rapido dell'Atm per liberare la ...

