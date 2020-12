Firenze: misure anti assembramento nelle strade dello shopping, sensi unici pedonali (4) (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Adnkronos) - Il transito di pedoni sarà regolato a senso unico con accesso e deflusso da punti obbligati, delimitati da transenne e presidiati dalla Polizia Municipale: per questo servizio saranno impiegati 24 agenti il sabato pomeriggio e oltre 50 la giornata di domenica con l'aiuto dei volontari della Protezione Civile. A indirizzare meglio i cittadini sarà realizzata in centro, nelle aree a senso unico pedonale, una apposita segnaletica temporanea realizzata sul selciato (interamente cancellabile). A queste misure straordinarie sulla mobilità Palazzo Vecchio aggiungerà in via sperimentale l'uso in alcune zone di uno speciale software capace di segnalare gli assembramenti e in caso di superamento dei limiti inviare un alert alla sala operativa della polizia Municipale, che può intervenire rapidamente a gestire la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Adnkronos) - Il transito di pedoni sarà regolato a senso unico con accesso e deflusso da punti obbligati, delimitati da transenne e presidiati dalla Polizia Mpale: per questo servizio saranno impiegati 24 agenti il sabato pomeriggio e oltre 50 la giornata di domenica con l'aiuto dei volontari della Protezione Civile. A indirizzare meglio i cittadini sarà realizzata in centro,aree a senso unico pedonale, una apposita segnaletica temporanea realizzata sul selciato (interamente cancellabile). A questestraordinarie sulla mobilità Palazzo Vecchio aggiungerà in via sperimentale l'uso in alcune zone di uno speciale software capace di segnalare gli assembramenti e in caso di superamento dei limiti inviare un alert alla sala operativa della polizia Mpale, che può intervenire rapidamente a gestire la ...

