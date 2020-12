Firenze, corpi trovati a pezzi nelle valigie: rintracciato il figlio (Di venerdì 18 dicembre 2020) Evolve velocemente l’indagine riguardante i due morti trovati a pezzi in alcune valigie, a Solliciano in provincia di Firenze. Dai primi rilievi sarebbe stata scoperta l’identità della coppia: Shpetim Pasho e la moglie Teuta, entrambi albanesi e scomparsi nel 2015. Per chiarire la loro vicenda, è diventato prioritario rintracciare il figlio, di cui però si erano perse le tracce. Fino ad ora: l’uomo è stato trovato in una prigione in Svizzera. Firenze, il figlio della coppia era in carcere Sono quattro in tutto le valigie trovate nel campo vicino alla superstrada di Solliciano. Man mano che si sono sommati questi macabri ritrovamenti, però, il caso ha potuto prendere una svolta decisa. La terza valigia ha rivelato una seconda vittima, una donna; ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) Evolve velocemente l’indagine riguardante i due mortiin alcune, a Solliciano in provincia di. Dai primi rilievi sarebbe stata scoperta l’identità della coppia: Shpetim Pasho e la moglie Teuta, entrambi albanesi e scomparsi nel 2015. Per chiarire la loro vicenda, è diventato prioritario rintracciare il, di cui però si erano perse le tracce. Fino ad ora: l’uomo è stato trovato in una prigione in Svizzera., ildella coppia era in carcere Sono quattro in tutto letrovate nel campo vicino alla superstrada di Solliciano. Man mano che si sono sommati questi macabri ritrovamenti, però, il caso ha potuto prendere una svolta decisa. La terza valigia ha rivelato una seconda vittima, una donna; ...

