Filippo Nardi squalificato? Il comunicato del Grande Fratello (Di venerdì 18 dicembre 2020) Squalifica sì, squalifica no? Abbiamo parlato abbondantemente della vicenda Filippo Nardi. Vi abbiamo spiegato cos’è il tea bag e vi abbiamo parlato anche degli infelici precedenti legati al protagonista della seconda edizione del Grande Fratello: LEGGI ANCHE => Twitter contro Filippo Nardi, #FuoriNardi per delle frasi di dubbio gusto: ma cos’è il tea bag? LEGGI ANCHE => Filippo Nardi, si torna a parlare della gaffe ai funerali Fabrizio Frizzi: ai tempi si scusò Bene, parrebbe che la produzione del Grande Fratello ha intenzione di prendere un importante provvedimento nei confronti di un vippone. Inutile dire che il pensiero di tutti i fan del programma è andato proprio a ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 18 dicembre 2020) Squalifica sì, squalifica no? Abbiamo parlato abbondantemente della vicenda. Vi abbiamo spiegato cos’è il tea bag e vi abbiamo parlato anche degli infelici precedenti legati al protagonista della seconda edizione del: LEGGI ANCHE => Twitter contro, #Fuoriper delle frasi di dubbio gusto: ma cos’è il tea bag? LEGGI ANCHE =>, si torna a parlare della gaffe ai funerali Fabrizio Frizzi: ai tempi si scusò Bene, parrebbe che la produzione delha intenzione di prendere un importante provvedimento nei confronti di un vippone. Inutile dire che il pensiero di tutti i fan del programma è andato proprio a ...

trash_italiano : ?? Espulsione per Filippo Nardi? #GFVIP - trash_italiano : - dove sono le sigarette? - una volta dicessi una cosa sensata, Pupo Grazie Filippo Nardi. Come sempre fondamentale. #GFVIP - Lotus3Patrizia : RT @RutaAllTheWay: 10 secondi su Filippo Nardi : 'chissà come era arrapato' cambio regia CHIUDETEGLI IL MICROFONO #gfvip #gfvip5 https://… - floryblu5 : RT @whosthaatgirll: E comunque MTR AVEVA SGAMATO FILIPPO NARDI non appena aveva messo piede nella casa. Quanto cazzo è lucida. NON FATEMI… - giammi96it : Filippo Nardi verrà giustamente squalificato. Spiace non abbiano riservato lo stesso trattamento ad Oppini, ma non… -