Filippo Nardi squalificato dal Grande Fratello Vip, Signorini: «Hai usato frasi sessiste, non possiamo passarci sopra» (Di venerdì 18 dicembre 2020) Filippo Nardi squalificato dal Grande Fratello Vip, Signorini: «Hai usato frasi sessiste, non possiamo passarci sopra». Durante la diretta della puntata di venerdì 18 dicembre... Leggi su leggo (Di venerdì 18 dicembre 2020)dalVip,: «Hai, non». Durante la diretta della puntata di venerdì 18 dicembre...

trash_italiano : ?? Espulsione per Filippo Nardi? #GFVIP - trash_italiano : - dove sono le sigarette? - una volta dicessi una cosa sensata, Pupo Grazie Filippo Nardi. Come sempre fondamentale. #GFVIP - peppe844 : RT @fanpage: Squalificato! Il botta e risposta tra Filippo Nardi e Maria Teresa Ruta - leonswhore : Poi, Filippo Nardi che chiede 'scusa' di sfuggita a Maria Teresa prima di uscire dalla porta rossa? No ma lui è dav… - yeya0570 : #gfvip finalmente Filippo Nardi fuori. Adesso bisogna far uscire sdg e Sonia sono pessime. Forza Maria Teresa ?? -