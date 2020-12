Filippo Nardi squalificato dal Grande Fratello Vip: il verdetto stasera (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il dj Filippo Nardi le spara grosse e viene squalificato dal Grande Fratello Vip: il verdetto stasera, in quattro sono in nomination. (screenshot video)“Un severo provvedimento disciplinare attende uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip nell’appuntamento di venerdì 18 dicembre”, questo si legge sul sito del Grande Fratello e pochi sono i dubbi sul destinatario del provvedimento. Sembra si tratti di Filippo Nardi, ex concorrente del Grande Fratello alla sua seconda edizione. Il dj viene ricordato per aver abbandonato il reality show dopo soli 13 giorni. La sua richiesta nel confessionale “Dove sono le mie sigarette?” è diventata un ... Leggi su ck12 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il djle spara grosse e vienedalVip: il, in quattro sono in nomination. (screenshot video)“Un severo provvedimento disciplinare attende uno dei concorrenti delVip nell’appuntamento di venerdì 18 dicembre”, questo si legge sul sito dele pochi sono i dubbi sul destinatario del provvedimento. Sembra si tratti di, ex concorrente delalla sua seconda edizione. Il dj viene ricordato per aver abbandonato il reality show dopo soli 13 giorni. La sua richiesta nel confessionale “Dove sono le mie sigarette?” è diventata un ...

